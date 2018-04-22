YSK açıkladı! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

YSK 24 Haziran seçimleri için hangi ilden ne kadar milletvekili çıkacağını açıkladı.





Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran’daki erken seçimle ilgili iki kritik karar aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre YSK, seçimlerde aday olabilmek isteyen kamu görevlileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının en geç 26 Nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden ayrılma dilekçelerini vermelerini istedi.

YSK, illerin çıkaracakları milletvekili sayısını 31 Aralık 2017 tarihli nüfus bilgileri ışığında yeniden belirledi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısındaki karara göre, İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28 vekil çıkaracak. İstanbul, Eskişehir'in çıkaracağı vekil sayısı, Temmuz ayında ilan edilen listeye göre 1 artarken, Bayburt ve Ağrı'nın vekil sayıları 1'er düştü.



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YSK'nın 262 sayılı kararıyla, kamu görevlilerinin istifa etmesi gerekenler için son tarih, beş gün sonrası 26 Nisan saat 17.00 olarak belirlendi. YSK kararında, TBMM'nin genel seçimlerin yenilenmesi ve seçimin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin kararın 20 Nisan'daki birleşimde kararlaştırıldığı ve bu kararın aynı gün mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandığı vurgulandı. YSK kararında, kamu görevlilerinden adaylık için istifa edeceklerin ve emeklilik dilekçesi vererek ayrılacak olanların en geç 26 Nisan Perşembe gününe kadar dilekçelerini kurumlarına vermeleri istendi.(SÖZCÜ.COM.TR)



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