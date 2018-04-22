YSK'dan karar çıktı: İyi Parti seçimlere katılabilecek

İyi Parti’nin seçimlere katılabilmesi için CHP’li 15 milletvekilinin CHP’ye geçmesinin ardından Yüksek Seçim kurulu (YSK) kararını verdi.
Karar, CHP’li milletvekillerinin katılım belgelerinin YSK’ya sunulmasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray’ın yaptığı başvuru sonrası çıktı.
YSK, 7 kabul oyuna karşılık, 2 ret oyuyla İyi Parti’nin seçimlere katılmasını kabul etti. (T24)
Karar, CHP’li milletvekillerinin katılım belgelerinin YSK’ya sunulmasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray’ın yaptığı başvuru sonrası çıktı.
YSK, 7 kabul oyuna karşılık, 2 ret oyuyla İyi Parti’nin seçimlere katılmasını kabul etti. (T24)