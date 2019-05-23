Yücel: “Vebali doktorların ve yetkililerin boynuna”

Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki eksikler konusunda yetkililere seslenen Yücel, vatandaşın Fakülte Hastanesinden bile üst düzeyde gördüğü hastanenin aslında özel hastane kadar bile donanımı olmadığını söyledi. Hastaların hem sevk hem de müdahale edilmesi noktasında yaşadıkları sıkıntılardan bahseden Kazım Yücel, vatandaşların bütün vebalinin de orada bulunan doktorların ve yetkililerin boynuna olduğunu belirtti.



Hastaneler arası sevk durumunun çok uzun olduğunu ve bu zaman içerisinde hastanın ölebileceğini söyleyen İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, “Değerli hemşerilerim, biliyorsunuz ki bizim bir görevimiz de İl Genel Meclisi üyeliği. Yani Kayserimizde olan ne varsa biz bunu, basında kamuoyuyla paylaşmak zorundayız. Şehir hastanesinde geçen bir konuyu ben sizinle paylaşmak istiyorum. Yakinen tanıdığım bir dostumun aldığı telefon sonucunda, çocuğunun evde baygın ve nefes alamadığı bilgisiyle evine intikal ediyor. Tabi hastaneye de bilgi verilerek ambulans geliyor. Evde müdahale etmeye çalışılıyor ama acilen hastaneye götürülmesi gerektiği söyleniyor. Bölge hastanesine intikal ediliyor ve oradaki doktorlar ilk teşhiste, çocuğun ağır bir travma ve beyin kanaması geçirdiği kanaatine varılıyor. Fakat bir türlü müdahale edilmiyor. Neden müdahale edilmediği sorulduğu zaman da biz müdahale ederiz ama kanama devam ederse, durdurabilecek hiçbir teknik malzememiz bu anlamda yok diyorlar. Yani bu hastanın, Kayseri’de bulunan bir özel hastaneye ya da Fakülte Hastanesine acilen sevki gerekiyor. Peki diyorlar sevki gerçekleştirelim çünkü çocuk ölmek üzere. Biz bunu gerçekleştiremeyiz diyorlar. Erciyes Üniversitesinden ‘biz bu hastayı kabul ediyoruz’ şeklinde bir kabul yazısı gelmesi gerekiyor diyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Parası olan özel bir hastanede bu ameliyata girebilecek, parası olmayan da fakülteden talep olacak da öyle gidecek. Peki talep yapılsın diyorsunuz, bu en az 2 veya 3 gün sürer diyorlar. Böyle bir hasta, Allah için bekletilir mi sedyenin üzerinde? Allah’tan çevresi olan bir hasta yakını olduğu için, hızlı bir şekilde sağa sola açılan telefonlarla yani kısaca torpille, bu hasta yarım saat içinde fakülteden gelen talep doğrultusunda naklediliyor. Hayat çizgisinde bir genç ameliyata son saniyelerinde alınıyor. Yani biraz daha geç kalınsa, kaybedilecek bir hastadan bahsediyoruz” dedi.



Kayseri Şehir Hastanesi’nin çok şık ama içinin boş olduğunu ve hastaların derman aramak için gidip ölümle karşılaştığını söyleyen Kazım Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün bu çocuk, 2 saatlik ameliyattan sonra hala uyutuluyor. Kanamanın temizlenmesi için teknik aletlerin bulunduğu 2 hastaneden biri Fakülte Hastanesi. Değerli Kayserili hemşerilerim ben sizinle şunu paylaşmak istiyorum, Bölge Hastanesi denildiği zaman hepimiz şunu düşünüyoruz tam teçhizatlı bir hastanemiz var. Maalesef yok. Oradaki doktor arkadaşlara sesleniyorum, içinizdeki bürokratik nakilleri, lütfen yetkililerinize iletin. Duyurun bizlere ve vekillerinize, biz bunları mutlaka çözelim. Bir hastanın asla böyle bir sorumluluğu yoktur ve nakil olduktan sonra vebali de oranın boynunadır. Erciyes Üniversitesi’nden daha donanımlı diye bilinen Bölge Hastanesi, bir özel hastaneden daha az imkanlara sahip. Yazık, hiç kimse bu hastaneye konforu çok iyi diye tatil yapmaya gelmiyor. Vatandaşlarımız bir şey olduğu zaman hangi hastaneye gitmek istersin diye sorulduğunda, en azından bölge hastanesine götürün yaşarsam orada yaşarım diye düşünüyor. Yazıklar olsun, görüntüsü şık içi boş. Belki de sadece kapıya çıkıp öldü denilen hastanın, vebali oradaki doktorlarımızda yetkililerimizde. Çünkü birçok eksikle açılmış bir hastane. Bölge Hastanesi, insanlara umut olmuş bir hastane ama derdime derman olur mu derken, ölümle karşılaşmışız. Kamuoyuyla bunu paylaşıyorum ve ben buradan en yetkili kim ise ona sesleniyorum, hastane açtıysanız içini doldurun ve yeterli, kaliteli, bilinçli doktorlar koyun. Kimsenin hayatı, kurduğunuz o hastaneden önemsiz değil”

