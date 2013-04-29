Yunan Büyükelçi'den Kayseri'ye Ziyaret

Konuk Büyükelçi Loukakis'i karşılayan Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Yunanistan'ın birbirine komşu olduğunu ve kötü günde birbirlerine yardım eli uzattıklarını ifade etti. Yılmaz, ''Tüm komşularıyla iyi komşuluk ilişkilerini yürütmek için çaba harcayan Türkiye, Yunanistan'ın sıkıntı yaşadığı dönemlerde de yanında olmaya çalışmıştır. Sayın Büyükelçiyi Kayseri'de görmekten memnunluk duyduk. Kayseri'de bulunduğu süre içerisinde, şehrimizin sanayisi, kültürü, tarihi ve sosyal yapısıyla ilgili güzel tespitlerde bulunacağını düşünüyoruz. Kayseri'den güzel anılarla döneceğini tahmin ediyoruz'' diye konuştu.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Loukakis, Valiliğe gelişinde, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Loukakis, Kayseri'ye gelmekten mutlu olduğunu ifade ederek, ''Türkiye ile Yunanistan, birbirine komşu iki ülke ve birbirlerine sıkıntılı günlerinde yardımcı olmuşlardır. Bunun en güzel örneğini 1999'daki Marmara Depremi'nde gördük. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, çalışmalarımla ilgili bilgi verdiğimde, bana Türkiye'yi gezmemi önermişti. Ben de bu öneriye uyarak, Türkiye'yi gezmeye başladım. İlk durağım da Kayseri oldu'' dedi.

Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Kyriakos Loukakis'e, üzerinde Kayseri'nin sembolü eserlerin işlendiği bir cam plaket verdi. Büyükelçi Loukakis'e Kayseri ziyaretinde Ticaret Ateşesi Charalambos Kounalakis eşlik etti.