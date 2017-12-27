Yusuf Halaçoğlu: “KHK ile kaos doğacak”

Halaçoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir ülke düşünün ki; meclisi var ama meclis yerine hükümetin KHK’leri ile yönetiliyor, mahkemeleri var ama mahkeme yerine KHK ile yargı kararı veriliyor. O ülkenin Anayasasının 7. Maddesinde her ne kadar ‘Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM’nindir. Bu yetki devredilemez’ dese de yasalar meclis yerine hükümet adına Bakanlar Kurulunca çıkarılıyor. Yine bir ülke düşünün ki, daha suç işlemeden bazı kişiler bu KHK ile suçsuz ilân ediliyor.”

MHP’ye yüklendi

“En garibi bu hukuksuzluklara bir muhalefet partisinin destek vermesi” diyerek eski partisi MHP’ye yüklenen Halaçoğlu, “Bu devlete, ‘parlamenter hukuk devleti’ denir mi? Aslında bu olacakları Anayasa referandumunda bir bir anlatmıştık. Ama neye yarar ki? Önemli olan toplumun anlaması. Ülkeye yazık oluyor. Yarın ‘ali kıran baş kesenler’ ortaya çıkınca, son pişmanlık fayda vermeyecektir. Bu yasayla büyük bir kaos doğacaktır. Bunu görmek için müneccim olmak gerekmiyor. Bu arada hükümet yetkilileri de çıkmış yanlışlarını tevile (düzeltmeye) çalışıyor. Biraz daha baskı yapılırsa herhalde yine ‘FETÖ’nün nün oyununa geldik’ diyecekler. Artık herkes şunu iyi bilsin ki; ülkeyi yöneten bu ekip kendilerini kurtarmaya çalışıyor. Yoksa bu kadar okumuş yazmış insanların üçüncü dünya ülkelerinde bile olmayan böyle bir felâket yasayı çıkarmaları için kafalarına büyük bir taş düşmesi lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Tuba Köksal