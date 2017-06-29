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Yusuf Halaçoğlu'ndan yeni parti açıklaması

Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, yeni parti iddialarını doğrulayarak, "Bu parti, merkez sağdaki boşluğu dolduracak" dedi.Kaynak: Yusuf Halaçoğlu'ndan yeni parti açıklaması

Yusuf Halaçoğlu'ndan yeni parti açıklaması
T24'ten Hülya Karabağlı'ya konuşan Bağımsız Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, kamuoyuna yansıyan yeni parti iddialarını doğruladı.
Merkez sağda yeni bir oluşum gerektiğine dikkat çeken Halaçoğlu, “Türkiye’de yeni bir oluşum gerekiyor merkez sağda, dolayısıyla böyle bir taban var. Geniş bir kitle tarafından da arzu var kurulması için. Bu çerçevede bir parti kurulacak” dedi.
Halaçoğlu, Türkiye’ye böyle bir partiye ihtiyaç olduğuna dikkat çekerken, “Bu oluşum bizim tabanı temsil eden kişiler ve onun dışında daha geniş bir kesimi temsil edecek. Merkez sağdaki boşluğu dolduracak” diye konuştu.
Halaçoğlu’nun değerlendirmesi şöyle:
“Çalışmalar devam ettiği için benim daha söyleyeceğim bir şey yok. Bir ihtiyaç var Türkiye’de, bu ihtiyaca cevap verecek bir siyasi yapılanma gerekiyor. İnşallah bu gerçekleşecek. Erken seçim falan ne zaman olacağı belli olmaz. Böyle bir oluşum ya erken seçimi getirir ya da 2019’a kadar götürür. Önce fikir birliği geniş bir çerçeve oluşturucak." (yeniçağ)
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Anahtar Kelimeler:
Yeni PartiYusuf Halaçoğlu
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çok oy kayar 3 hafta önce

inşAllah sayın halaçoğlu...

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