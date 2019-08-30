Zafer Bayramı, milletle kutlandı

Meydan çapında güvenlik önlemi alındı
Saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesi ile başlayan kutlamalar, saat 09.40'da Valilik makamında Tebrikât Kabul Töreni’nin düzenlenmesiyle devam etti. Tören alanında polis barikatları ile güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Her yaştan vatandaş töreni alkışlarla izledi
Kabul töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç halkın ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Resmi törene AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile CHP İl Başkanı Ümit Özer’in yanı sıra merkez ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, Baro Başkanı Cavit Dursun, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar çocuklarıyla gelirken, törende renkli görüntüler de ortaya çıktı.
Günaydın, Büyükkılıç ve Adalı’nın ilk bayramları
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl kutlamalarında 28 Ekim 2018’de Isparta Valiliğinden Kayseri Valiliği’ne atanan Şehmus Günaydın, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan Memduh Büyükkılıç ve FETÖ üyelerinin baskıları sonucu görevini bırakmak zorunda kalan ve darbe girişiminin ardından "yuvaya dönüş" kapsamında üniformasına kavuşarak, bu sene tuğgeneralliğe terfi eden ve Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na getirilen Aziz Adalı Kayseri’de ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamanın heyecanını yaşadılar.
Etkinlikte, Garnizon Komutanlığı tarafından görevlendirilen teğmen tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Ardından Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Türk Halk Topluluğu gösterisi yapıldı. Öğrenciler tarafından şiir okunmasının ardından geçit töreni yapıldı.
Komandolar sloganlarla yürüdüler
Kayseri'nin güney-doğusunda ve şehir merkezinden 17 kilometre mesafede yer alan Talas'ın Zincidere mevkiinde, Türkiye'nin ilk komando tugayı olma özelliğini taşıyan 1. Komando Tugayı askerlerinin geçişi sırasında vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 2 altın madalyaya sahip olan Kayseri 1. Komando Tugayı’nda görevli olan ve yüzleri boyalı, kamuflajlı komandolar Ahmet Paşa Caddesi’ne yürüdükleri sırada ‘Vatan sana canım feda’, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sloganları atarak adeta yeri göğü inlettiler.
Geçişte tank yoktu
Bu yılki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde önceki yıllarda olduğu gibi tank ve top geçişi yapılmadı.
Vatandaşla yapılacak resepsiyona davet
Cumhuriyet Meydanı’nda halka açık bir şekilde düzenlenen törenin arından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bizlere düşen ecdadımızdan aldığımız güç ve ilham ile kuvvetli bir şekilde Türk milletinin yürüyüşünü devam ettireceğiz be bunun için de çok daha çalışacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu sene Kayseri’de ilk defa 30 Ağustos Resepsiyonu’nu Valilik önü Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağız. Tüm Kayserili hemşerilerimize sesleniyorum, bizlerle beraber olun, birlikte büyük zaferi kutlayalım. Biz vatandaşlarımız ile birlikte olmaktan büyük keyif alıyoruz” diye konuştu.
Saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesi ile başlayan kutlamalar, saat 09.40'da Valilik makamında Tebrikât Kabul Töreni’nin düzenlenmesiyle devam etti. Tören alanında polis barikatları ile güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Her yaştan vatandaş töreni alkışlarla izledi
Kabul töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç halkın ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Resmi törene AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile CHP İl Başkanı Ümit Özer’in yanı sıra merkez ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, Baro Başkanı Cavit Dursun, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar çocuklarıyla gelirken, törende renkli görüntüler de ortaya çıktı.
Günaydın, Büyükkılıç ve Adalı’nın ilk bayramları
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl kutlamalarında 28 Ekim 2018’de Isparta Valiliğinden Kayseri Valiliği’ne atanan Şehmus Günaydın, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan Memduh Büyükkılıç ve FETÖ üyelerinin baskıları sonucu görevini bırakmak zorunda kalan ve darbe girişiminin ardından "yuvaya dönüş" kapsamında üniformasına kavuşarak, bu sene tuğgeneralliğe terfi eden ve Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na getirilen Aziz Adalı Kayseri’de ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamanın heyecanını yaşadılar.
Etkinlikte, Garnizon Komutanlığı tarafından görevlendirilen teğmen tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Ardından Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Türk Halk Topluluğu gösterisi yapıldı. Öğrenciler tarafından şiir okunmasının ardından geçit töreni yapıldı.
Komandolar sloganlarla yürüdüler
Kayseri'nin güney-doğusunda ve şehir merkezinden 17 kilometre mesafede yer alan Talas'ın Zincidere mevkiinde, Türkiye'nin ilk komando tugayı olma özelliğini taşıyan 1. Komando Tugayı askerlerinin geçişi sırasında vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 2 altın madalyaya sahip olan Kayseri 1. Komando Tugayı’nda görevli olan ve yüzleri boyalı, kamuflajlı komandolar Ahmet Paşa Caddesi’ne yürüdükleri sırada ‘Vatan sana canım feda’, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sloganları atarak adeta yeri göğü inlettiler.
Geçişte tank yoktu
Bu yılki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde önceki yıllarda olduğu gibi tank ve top geçişi yapılmadı.
Vatandaşla yapılacak resepsiyona davet
Cumhuriyet Meydanı’nda halka açık bir şekilde düzenlenen törenin arından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bizlere düşen ecdadımızdan aldığımız güç ve ilham ile kuvvetli bir şekilde Türk milletinin yürüyüşünü devam ettireceğiz be bunun için de çok daha çalışacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu sene Kayseri’de ilk defa 30 Ağustos Resepsiyonu’nu Valilik önü Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağız. Tüm Kayserili hemşerilerimize sesleniyorum, bizlerle beraber olun, birlikte büyük zaferi kutlayalım. Biz vatandaşlarımız ile birlikte olmaktan büyük keyif alıyoruz” diye konuştu.
Haber-Foto: Ekrem Nazlı