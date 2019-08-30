Zafer Bayramı, milletle kutlandı 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan ve Kurtuluş Savaşı'nı kahramanlıkla taçlandıran Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 97. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen kutlama töreninin sonunda açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, vatandaşları halka açık olarak gerçekleşecek olan resepsiyona davet etti.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:04