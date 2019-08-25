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Zafer Bayramı’nın provası yapıldı

Kayseri’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek olan törenin provası Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.

Zafer Bayramı’nın provası yapıldı
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Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle düzenlenecek olan törenin provası gerçekleştirildi.



Prova kapsamında geçişe Kara, Hava, Jandarmaya bağlı askerler ve vatandaşlar katıldı. Kayseri 1'inci Komando Tugayı, Jandarma Bölge Komutanlığı ve 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığının askerleri ve araçlarının katılımıyla gerçekleşen provada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bando takımı da yürüyüş marşlarını çaldı.



Prova nedeniyle Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapatılırken, cadde üzerinde vatandaşlar da provanın coşkusuna katıldı. Alkışlar arasında geçişini yaparak provasını tamamlayan Mehmetçikler, çalışmalarını bitirdikten sonra kışlalarına tekrar dönüş yaptı.



Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü hazırlıkları sürerken, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kale Surları da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresiyle ve Türk Bayraklarıyla donatıldı.
 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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