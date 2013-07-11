Zeki Duman Hoca Efendi Dualarla Defnedildi

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, Kayseri Gündem Gazetesi yazarlarından Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden, İslam âlimi Prof. Dr. Zeki Duman Hoca sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden İslam âlimi Prof. Dr. Zeki Duman geçtiğimiz gün evinin önünde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Zeki Duman'ın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Bu zamana kadar birçok öğrenci yetiştiren ve İlim Yayma Cemiyetinin de kurucuları arasında yer alan, evli üç çocuk babası Dumanın cenaze törenine sevenleri akın etti.



Trafik kazasında hayatını kaybeden eski Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman’a, İlahiyat Fakültesi önünde tören düzenlendi.

Düzenlenen törene; Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fahrettin Keleştemur, İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, eski Kayseri İl Müftüsü Necmettin Nursaçan, öğretim görevlileri, arkadaşları ve öğrenciler katıldı.

Kuran tilavetinin ardından ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Rektör Fahrettin Keleştemur, “Çok muhterem bir insandı. Hiç kimsenin aleyhinde kötü bir şey söylediğine rastlamadım. Tam bir Müslümandı. En büyük arzularından birisi İlahiyat Fakültemizin restorasyonuydu. Beraber çok çaba gösterdik. Hem restorasyon esnasında hem de bittikten sonra çocuklar gibi seviniyordu. En büyük arzusu yerine gelmiş oldu. Hepimizin başı sağ olsun“ dedi.

Öğretim görevlileri arkadaşlarının gözyaşlarıyla uğurladıkları Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman, dün öğle namazını müteakip Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Merhum Zeki Duman Hoca’nın Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazına Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, MHP İl Başkanı Mete Eke, TEKDEN Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden ve Prof. Dr. Zeki Duman’ın yakınları, talebeleri ve çok sayıda vatandaş iştirak ederek, son yolcuğunda Merhum Zeki Duman Hocayı yalnız bırakmadılar.

Prof. Dr. Zeki Duman’ın cenazesi, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.



