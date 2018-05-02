ZEYNEP'İN DÜĞÜNÜNE ERDOĞAN VE GÜL KATILACAK MI?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün hafta sonu Kayseri'de Bakan Özhaseki'nin kızının düğününde bir araya gelebileceğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kızı Zeynep’in düğünü nedeniyle devlet ricali 5 Mayıs Cumartesi günü Kayseri’de olacak. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan tartışma nedeniyle Erdoğan ile Gül’ün, Özhaseki’nin kızının nikâh şahitleri olma ihtimali kulisleri hareketlendirdi.

Bilindiği üzere Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamış Erdoğan yönetimine de sert eleştirilerde bulunmuştu. Zeynep Özhaseki’nin bu mutlu günü bir anda siyasetin ilgi odağı haline geldi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi konuya ilişkin edindiği bilgileri bugünkü köşesinde paylaştı.





KATILACAĞINA DAİR TEYİTTE BULUNMAMIŞ

"...Erdoğan ile Gül nikâhta bir araya gelse birbirlerine ne diyecekler merak ediyorum. Ama edindiğim bilgilere göre Abdullah Gül, şu ana kadar nikâha katılacağına dair bir teyitte bulunmamış. Bundan sonra katılacağını bildirir mi emin değilim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise katılıyor. Kayseri’de kalacağı yer bile hazırlandı. Ancak Abdullah Gül, Erdoğan’la aynı masada yer almamak için düğüne katılmayacak gibi. Ama katılırsa son dönemlerin en ilginç nikâhı olacağından eminim." (İNTERNETHABER.COM)