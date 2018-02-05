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Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere vatandaşların desteği sürüyor.

Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kendi aralarında para toplayan bir grup vatandaş, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için Hatay'ın Hassa ilçesine 250 kilogram yoğurt ve 10 küçükbaş hayvan gönderdi.

Ankara Ayaş Kaymakamlığı ve Ayaş Belediyesi de Hatay'ın Hassa ilçesindeki askerlere ulaştırılmak üzere küçükbaş hayvan eti gönderdi.

Gıda malzemeleri Hassa Kaymakamlığı'nın belirlediği noktaya teslim edildi.

Kayseri 15 Temmuz Bisiklet Grubu, Antakya Bisiklet Grubu ve Kırıkhan Bisiklet Grubu üyeleri, askere destek ve moral vermek amacıyla bisikletlerle Hassa ilçesine geldi.

Grup yanlarında getirdikleri pastırma ve sucuk gibi gıda malzemelerini askerlere teslim etti.

Hamza Şeker, grup adına yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek olmak için Kayseri'den Hassa'ya geldiklerini belirtti.

Şeker, "Askerimize ikram etmek için Kayserimizin pastırmasını getirdik. İkram olsun diye getirdik. Yoksa devletimizin askerimizi doyuracak her türlü gücü var." dedi.

Öte yandan, bazı vatandaşların da askere destek vermek üzere Türk bayraklarıyla ilçeye gelişi sürüyor. (haberler.com)

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Zeytin DalıTskAfrinKayseriHatayHassa
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