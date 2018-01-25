Zeytin Dalı Harekâtı'nda 6. gün

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı devam ediyor.





Harekât kapsamında şu ana kadar üç askerimiz şehit olurken, Genelkurmay'dan yapılan bilgilendirmeye göre 47 hedefin 27 uçak ile ateş altına alındığını harekatın ilk gününden bu yana toplam en az 287 teröristin etkisiz hale getirildi. Afrin'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen iki roketten biri, dün saat 18.15'te Kilis'in Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi Çalık Camisi'ne, diğeri de 25 dakika sonra saat 18.40'ta 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi'ne düşüp patladı. Kilis Valiliği, biri tarihi Çalık Camisi'ne, diğeri 100 metre uzaklıktaki bir eve isabet eden iki roketli saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtildi.

11:00 Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadı. Şehitler Usta, Özalkan ve Muratdağı'nın isimlerinin yazıldığı havan mühimmatı, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi vurdu.

10:30 Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Zeytin Dalı Operasyonu düzenlediği Suriye’nin Afrin bölgesinde, şiddetin artmasından ve bunun da Suriye’deki ortak hedeflerin altını oyma riskiyle karşı karşıya bıraktığına yönelik endişelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı.

08:40 Türk savaş uçakları, Menbic'in batısına hava saldırıları düzenledi. Birçok farklı noktadaki YPG'liler vuruldu, Arima kasabası ve Yağızlı köyündeki terör mevzileri bombalanan hedefler arasında.

08:30 Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerine ait 47 hedefin 27 uçak ile ateş altına alındığını harekatın ilk gününden bu yana toplam en az 287 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

08:00 TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlediği alanlardaki PYD/PKK mensuplarınca oluşturulan betonarme ve çukur mevziler görüntülendi.

01:00 Savaş uçakları Suriye'nin kuzeyinde bulunan Münbiç kırsalında Afrin'e destek için harekete geçen büyük bir PKK'lı grubunu imha etti.

Ayrıca Münbiç'teki Seyyade ve Dendeloğlu köylerinde bulunan PKK karargâhları Türk savaş uçaklarınca imha edildi..

00:00 Kilis'e akşam saatlerinde düşen roketli saldırıların ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerini tespit etti. Türk topçusu, belirlenen terör örgütü hedeflerine obüs ve fırtınalarla misliyle ateş altına aldı. Topçu bataryalarının hedefleri bombalaması kameralara da yansıdı, mermiler havadan görüntülendi. (aydınlık.com.tr)