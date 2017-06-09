Zeytin krizinde 'ortak yol' adımı

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Üretim paketinin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenleme, komisyona çekilecek. Diğer maddelerin görüşülmesine devam edilecek. Hem Tarım Bakanlığı'nın hem Sanayi Bakanlığı'nın hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hem de Orman Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili görüşleri alındıktan sonra taraflarla da bu konu değerlendirilmiş olacak. En uygun ve doğru düzenlemenin yapılmasını arzu ediyoruz. Komisyon, o maddeyi yeniden görüşecek. Ya aynen kabul edebilir ya da komisyon değiştirerek, kabul edilebilir” dedi

Karar'dan Erol MEtin'e konuşan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi İcra Direktörü Mustafa Tan, zeytin üreticileri olarak önceki gün AK Parti kurmayları ve bakanlarla yaptıkları görüşmenin ardından düzenlemenin komisyona geri alındığına işaret ederek, “Bunu memnuniyetle karşıladık. Sayın Mustafa Elitaş, toplantıda bizim görüşlerimizi aldı, ‘değerlendireceğiz' dedi. Değerlendirmenin sonucunu gördük şimdi. Komisyona çekildi. Bu bizim için iyi bir adım. Çünkü bu haliyle Genel Kurul'da geçse hiçbir şekilde istemediğimiz bir durum olurdu. Sanıyorum konuşmalarımız etkili oldu. Dinlenince iyi oldu. İnşallah daha iyi sonuçlar alırız” şeklinde konuştu.



Maksatlarının bağcıyı dövmek olmadığını kaydeden Tan, şöyle devam etti:



“İnanın bütün sektör zaten kendi kanunu yapmak istiyor. Bunu defalarca bildirdik. Bu yanlış anlaşıldı. Algı operasyonu gibi göründü. Oysa biz çok iyi niyetli, zeytincilik sektörünün çok duyarlı olduğunu ifade ettik. İnanın arabalar dolusu insan Ankara'ya gitmek için bekliyor. Yani bu anarşizm değil, bu zeytinin sesidir. Bunları bildirdim sayın Bakanlara, müsteşarlarımıza. Birlikte zeytinin ve sanayinin önünü açacak bir düzenleme yapalım.”

TASARIDAN TAMAMEN ÇIKARILABİLİR

Komisyona geri çekilen zeytinlik alan düzenlemesine CHP ve HDP'nin yanı sıra MHP de karşı çıkıyor. Kulislerde, tartışmalı maddenin yakın bir tarihte Sanayi Komisyonu'nda ele alınmayıp zamana bırakılabileceği konuşuluyor.



Maddenin tamamen tasarı metninden düşürülebileceği iddiası da dillendiriliyor. Tasarının tartışılan ikinci maddesi, “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi startıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış konut, konaklama tesisi, turistik tesis hariç, yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilir” ifadelerini içeriyor.