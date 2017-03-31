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Zorunlu Trafik Sigortası'nda tavan uygulaması başlıyor!

01 NİSAN 2017 tarihi itibariyle araç trafik sigortalarında tavan fiyat uygulaması başlıyor. Bu uygulamaya göre, araçların hasar kademelerine göre bir tavan fiyat belirlenecek ve sigorta acenteleri bu fiyatın üzerine çıkamayacaklar. İşte ayrıntılar..

Zorunlu Trafik Sigortası'nda tavan uygulaması başlıyor!
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Trafik sigortasında zorunlu tavan fiyat uygulaması 1 NİSAN 2017 tarihinde başlıyor. Bundan sonra aracına sigorta yaptırmak isteyenler bu uygulama ile yüksek sigorta fiyatları yerine fahiş tavan fiyatlardan araçlarını sigorta yaptırabilecekler.

2015 yılından bu  yana 2 yıl içerisinde araç sigortalarında beklenmeyen bir artış meydana geldi. Bu artışa göre aşağıda ki tabloda 2 yıl öncesinde ki poliçe primleri ve 2017 yılında ki artış oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

YIL-AY

OCAK AYI

ŞUBAT

MART

NİSAN

2015

287

266

271

285

2016

589

611

650

679

2017

628

613

611

Bu tabloda görüldüğü üzere 2015 yılında 287 TL. olan bir trafik sigortası 2017 yılında 628 TL. fiyata ulaşmıştır. Zorunlu taban fiyat uygulaması sayesinde, araç sahipleri avantajlı çıkacaklar.
Araç sigortalarında ortalama %30 oranında indirime gidilecek. Bu uygulama sayesinde trafiğe yeni çıkan otomobillerin zorunlu trafik sigortaları %40 oranında düşmesi bekleniyor.

Tavan Fiyat Uygulamasında 7 Basamak Belirlenecek!

1 Nisandan itibaren 7 basamak belirlenecek ve araç sigortaları bu basamaklara göre yapılacak. İlk kez otomobil alan sürücüler, dördüncü basamaktan sisteme dahil olacaklar ve 1 sene sonunda, 5. basamağa yükselecekler. Kaza yapan sürücüler ise bir basamak aşağıya inecekler. 7. basamakta olan bir vatandaşın 1. basamakta olanlara göre çok daha düşük sigorta primleri olacak.


3. Basamakta olup, 800 TL. fiyatla araç sigortası yaptıran bir vatandaş, 3. basamağın o otomobile göre tavan fiyatının 600 TL. olarak belirlenmesi durumunda, 200 TL. sigorta poliçe bedelini iade alacak.

DAHA ÖNCE SİGORTA YAPTIRANLAR NE YAPMALI?

1 NİSAN 2017 tarihi öncesinde yüksek fiyatla aracına sigorta yaptıranlar, sigorta firmalarına başvuru yaparak, daha önce fazladan ödedikleri sigorta primlerini geri alabilecekler.
Uygulamaya göre, tüm araçların hasar kademelerine göre bir fiyat belirlenecek ve bu sigorta acenteleri sigorta yaparken bu tavan fiyatın üzerinde poliçe hazırlayamayacaklar. Tavan fiyatın üzerinde sigorta poliçe bedeli ödeyenlerin başvurması gereken 2 yöntem var.

  1. Fazladan trafik sigorta bedelini geri almak,

  2. Başvuru tarihinden itibaren aracının kalan sigorta bedelini geri almak ve sıfırdan araç sigortası yaptırmak.

İkinci yöntemde örneğin araç sahibi 500 TL. ye sigorta yaptığı aracının tavan fiyatının 400 TL. olduğunu değerlendirildiğinde, araç sahibinin sigortasını yaptırdığı tarihten bu yana 6 ay geçtiğini düşünürsek, vatandaş geriye kalan 6 ay için 500 TL.’den kalan tutarı geri alacak ve 12 aylık sıfırdan 400 TL. tavan fiyattan araç sigortası yaptırabilecek. Hesaplamalar sigorta acentelerince yapılacak

Devlet Araç Sigortası SBM Online Sigorta Sistemi

Yeni yürürlüğe giren 
https://teklif.sbm.org.tr/trm-teklif/public/trafikTeklifYenileme/sorgu.sbm internet sitesinden araç sahipleri, kimlik ve plaka numaralarını sisteme girerek araçları için en uygun trafik sigortası tekliflerini alabilirler. Uygulamanın yeni yürürlüğe girmesi nedeniyle, birçok araç sahibi sorgulama sistemi hakkında bilgi sahibi değil.

Bu sistemden yeni tescil işlemi yapılmış araçlara Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden Trafik Sigortası teklifi alınabilmesi için öncelikle Sigorta Şirketi veya Acenteden gerçek plaka numarası ile en az bir Trafik Poliçesi düzenlenmiş olması gerekmektedir.

2017 yılında veya daha önce aracınıza yüksek fiyatla trafik sigortası yaptırmış iseniz, sigorta acentelerini ziyaret ederek fiyat farkı avantajından yararlanabilirsiniz.
kaynak: haberbankam.com

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