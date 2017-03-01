15 Temmuz’u unutursak geleceğimize güvenle bakamayız

Hacılar Belediyesi tarafından ‘Şafak Vakti Çocukları’ isimli tiyatro gösterisi düzenlendi. Hacılar Kültür Sitesi’nde düzenlenen geceye, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Hacılar Kaymakamı Mustafa Temiz, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, 15 Temmuz’u unutturmayacaklarını söyledi. Başkan Ekici, “Biliyorsunuz ki 15 Temmuz gecesi vatansızlar ve hainler bu vatanın evlatlarına, askerine, polisine ve kadınına topla, tüfekle ve tankla saldırdılar. Türkiye’nin genelkurmay başkanını esir aldılar. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ı şehit etmeye kalktılar. Ellerinde sadece Türk bayrağı olan masum insanlara kurşun sıktılar ve tankla üzerlerinden geçtiler. Zannettiler ki bu kahraman millet bu hainlerden korkacak ama asla korkmadık. Aksine, cesur yürekli vatansever evlatlarımız tankların altına yattı. Vücutlarını mermilere ve toplara siper ettiler” ifadelerini kullandı.

Tiyatro gösterisine konuşmacı olarak katılan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya ise, “15 Temmuz’u unutursak geleceğimize güvenle bakmayız. Adaletin kuvvetli olması lazım. Adaletin hakim olması lazım ama bugün maalesef bulunduğumuz dünyada siz güçlüyseniz sizin dediğiniz olur. İşte Amerika dediğimiz ülke güya bizim stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz ama Türkiye birçok noktada Amerika ile ortak hareket etmesine rağmen ‘Kardeşim, bunun neden böyle yapıyorsun?’ diyoruz ama daha ileriye gidemiyoruz. Çünkü o güçlü. Bizim ecdadımız her zaman bulundukları coğrafyada adaletle hükmetmişler” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada her zaman güçlü olması gerektiğini kaydeden Altınkaya, “Bugün ki dünyanın hakim güçlerinin yaptığı gibi zulümle hakim olmaya çalışmamışlar. İşte bunun için biz bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bugün ki Türkiye’nin bulunduğu coğrafya Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu açısından baktığımızda maalesef dünyanın hakim güçlerinin ve emperyal güçlerinin daima iştahını kabartıyor. Bundan 100 yıl önce bu coğrafyanın sınırları çizilirken Avrupa’daki adamlar oturmuş ve dağların üzerinden sınır çizmiş. Dağların üzerinden sınır çizerken de bu coğrafya üzerine yapacakları hesabı bitirmediklerini ve bir gün bu hesabı mutlaka göreceklerini ifade için bunu yapmışlar” şeklinde konuştu.