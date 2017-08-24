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Bunalıma giren adam kendini ağaca astı

Hacılar ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Bunalıma giren adam kendini ağaca astı

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesi Erciyes caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Mustafa Ç. (56) cami bahçesindeki ağaca kendini astı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Mustafa Ç.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Mustafa Ç.'nin yakınları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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