Çevre Bakanlığı’ndan Hacılar’a destek

Daha temiz bir Hacılar için çalışmaların artarak devam ettiğini söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan İlçemize hibe edilen çöp toplama aracını ve 150 adet çöp konteynerini teslim aldık. Hükümetimize ve Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Hacılarımızda 2017 yılında temizlik konusunda daha da başarılı bir hizmet vermeyi planlıyoruz. Bu araçla birlikte filomuzu daha da güçlendirdik. Yeni aracımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Kurum Haberi

