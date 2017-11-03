“Ekonomide önceliği ahlak olan bir kuruluş”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON )Kayseri Şubesi yönetimi istişare ziyaretlerine Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ile devam etti. Ziyarette Şube Başkanı Ali Özcan, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Erkek, Yahya Akbulut, Tekin Akay, Hüseyin Saçcıoğlu ve Genç ASKON YK üyesi Hasan Çuhadar hazır bulundu.

Başkan Ekici, son zamanlarda güzel ve başarılı çalışmalara imza atan ASKON'u tebrik ederek; “ASKON, ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi için haklı zenginlikler üreten kuruluşların başını çekiyor. Ekonomide ahlak ilkelerini önceleyen etkin bir yapı. Biz de bu yapıya destek olmak için üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

ASKON Şube Başkanı Ali Özcan ise Başkan Ekici’nin sıcak, içten daha da önemlisi halktan birisi olduğunu, “halka hizmet Hakka hizmet” düsturunu benimseyerek yaşayan birisi olduğunu vurguladı.

Kurum Haberi

