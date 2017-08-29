Hacılar bayrama hazır

Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Özdoğan, Park Bahçeler Müdürü Ahmet Hökelek ve daire müdürleri ile birlikte Hacılar Mezarlığında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, ilçede bayram hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Başkan Ekici “Kurban bayramına yaklaştığımız şu günlerde hemşerilerimiz rahatlıkla gelip mezar ziyareti gerçekleştirsinler diye 10 bin metrekare kilitli parke ve 3 bin metreküp istinat duvarının yapımını tamamladık. Ayrıca mezarlık aralarında yabani otları temizledik ve çevre düzenlemesini yaptırdık. İlçemizde bayramlaşma programını da arefe günü ikindi namazı sonrası saat 17.00’da 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde gerçekleştireceğiz. Tüm hemşerilerimizi arefe duasına ve bayramlaşmaya bekliyoruz. Kurban bayramında vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yapmaları için Pazar yeri ve ilçe mezbahanesini kurban kesim yeri olarak belirledik. Bu vesile ile bütün hemşerilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Kurum Haberi

