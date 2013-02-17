Hacılar Belediye Başkanının Acı Günü

Salih Herdem’in Hacılar Camikebir Camisi'nde kılınan cenaze namazına AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Hüdai Barut, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, iş adamları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

86 yaşında vefat eden Salih Herdem, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacılar mezarlığında toprağa verildi.

Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem ve yakınları daha sonra taziyeleri kabul etti.