Hacılar Erciyesspor Kulübü Hacılarlı İş Adamlarından Destek Bekliyor

Hacılar Erciyesspor Kulübü Başkanı Mehmet Özdemir, kulübün maddi olarak tükenme noktasına geldiğini söyleyerek iş adamlarına destek çağrısında bulundu.

Hacılar Erciyes Spor Kulüp Başkanı Mehmet Özdemir “ Kulübümüz şuan Amatör Kümede, uzun yıllardır başarı ile mücadele eden ve şu an Süper Lig’de lider olan ligin en gözde takımları arasındadır. Kendi yağı ile kavrulan bir takım olan Hacılar Erciyesspor, maddi olarak tükenme noktasına gelmiş ve kulübümüz kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır” dedi.

“kulübümüze, hiçbir Hacılarlı sanayicimiz destek sunmamış, adeta kulübümüz kaderine terk edilmiştir” diyen Özdemir “ Süper ligde Himmetdede Belediyespor, Tomarza Belediyespor gibi ilçe takımları gerek ilçe belediyelerinden, gerekse ilçe iş adamlarından maddi ve manevi destek görüyor. Ancak kulübümüzün Organize Sanayi Bölgesinde ülke sıralamasında ilk 100 içerisine giren birçok Hacılarlı iş adamı bulunmasına rağmen kulübümüz maddi ve manevi bir destek bulamamıştır. Ayrıca takımımızın maçlarını yapacağı Hacılarda futbol stadı bile yoktur” diye konuştu.

Özdemir “ Ülkemizde birçok genç kahvehanelerde zaman geçirirken, bizler gençlerimizi sokaktan toplayıp, Türk sporuna ve şehrimize hizmet etmesi için kendi çabalarımızla yardım sunmaktayız. Ancak bizlerde artık bitme noktasına geldik. Bize maddi manevi destek sunun, İlçe Belediyesi ve İlçe İş Adamları ile kaynaşan kulüpler şuanda 2. lig ve 3. lig takımı olmuştur, bizlerde ilçemizin adını spor alanında ileriye taşımak istiyoruz. Bu çağrımıza kimse kulak vermez ise tarihi başarılarla dolu spor kulübümüz Hacılar Erciyesspor kapanma durumuna gelecektir” ifadesinde bulundu.