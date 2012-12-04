Hacılar İlçesine Mevsimin İlk Karı Yağdı

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştığı ilçede, belediye ekipleri karla mücadele için tüm hazırlıklarını tamamladı. Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem, kış mevsiminde 24 saat esasına dayalı bir çalışma gerçekleştireceklerini söyledi.
Öte yandan Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Erciyes Dağı'nda kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bildirildi.
Öte yandan Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Erciyes Dağı'nda kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bildirildi.