Hacılar kentsel dönüşümde temeller atılıyor

Hacılar Kentsel Dönüşüm projesi yapım ihalesi hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Doğan Ekici, birinci etap alanında uzlaşmaların tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde yıkımın gerçekleştirildiğini şimdi de yapım ihalesini yapacaklarını söyledi.

“Belediye olarak kentsel dönüşüme önem veriyoruz”

Hacılar için kentsel dönüşümün olmazsa olmaz olduğuna vurgu yapan Başkan Ekici “Hacılar Belediyesi olarak kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda ilk 200 dairenin 88 konutluk kısmının ihalesini 24 Temmuz 2017 Pazartesi Günü, 112 dairelik kısmının ihalesini ise 27 Temmuz 2017 Perşembe günü Belediye Meclis salonunda saat 10.30’da gerçekleştireceğiz. Kentsel Döşümüm Projesi ile Hacılarımız artık yaşanabilir modern bir ilçe haline gelecek. Vatandaşlarımız hak ettiği konforlu konutlarda yaşamaya başlayacaklar” dedi.

İlk teslim 2019’da

İhaleler ile ilgili şartnamelerin Hacılar Belediyesi’nden temin edilebileceğini belirten Başkan Ekici, “2019 yılında ilk dört bloğun teslimini yapmayı planlıyoruz. Rabbim inşallah önümüzdeki ay temel atmayı da, anahtar teslimini de, tapu teslimini de nasip etsin. Yatırımcı firmalarımızı da ihalemize katılmaya davet ediyorum. Bizler de hemşerilerimiz de çok heyecanlı. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Kurum Haberi

