Hacılar meclisi toplandı

Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen Temmuz ayı meclis toplantısına Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici başkanlık etti. Toplantıda 1 asıl ve 3 ek gündem olmak üzere 4 madde görüşülerek karara bağlandı.

Hacılar Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısının gündeminde yer alan Şehir Plancısı Kadrosunda Sözleşmeli Personel alınması görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Toplantının diğer maddesinde yer alan Teminat mektubu alımı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde ise; 8’inci derecede bulunan Mühendis kadrosunun 8’inci derece Şehir Plancısı Kadrosu olarak değişikliğinin yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde ise Kentsel dönüşüm konutları yapımı işi, ticari iş ve işlemlerin tek elden yürütülmesi amacıyla Hacılar İmar İnş. Turizm San. Tic. A.Ş. ile protokol imzalamaya Belediye Başkanı Doğan Ekici’ye yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısının sonunda Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

(Kurum haberi)

