HACILAR’DA BEKLENEN DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, ilçe başkanı iken hayali olan Kentsel Dönüşüm Projesini Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirmeye başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Ekici, yarın saat 13.30’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Projesi 1. etap 200 dairenin temel atma törenine tüm vatandaşları davet ediyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:53