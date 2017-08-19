HACILAR’DA BEKLENEN DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

ÖZHASEKİ DÖNEMİNDE BAŞLADIK
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ile Kentsel Dönüşüm Projesi ve diğer hizmetleri hakkında makamında görüştük.
Seçim öncesi söz verdiğiniz en büyük projeniz olan Kentsel Dönüşüme Pazar günü temel atma töreniyle hız vereceksiniz. Öncelikle hayırlı olsun. Bu süreç hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kentsel dönüşüme Bakanımız sayın Mehmet Özhaseki’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlamıştık. O zaman burada bir caminin açılışında beraberken ‘Doğan bu eski evler ne olacak?’ dedi. Ben de ‘Başkanım sizlerin desteği olursa bir dönüşüm düşünüyoruz’ dedim. “Kentsel dönüşüm olur, TOKİ olur.” Sağolsun, o zaman destek oldu, bir başlangıç yaptık. Kendisi de bakan olunca elimiz güçlendi. İşlerimizi daha da hızlandırdık.
Seçimlerde biz hemşerilerimize sormuştuk: “Birinci isteğiniz nedir?” Onlar da “başkanım oturduğumuz yerleri görüyorsunuz. Biz burada kalıyoruz ama oğlumuz, kızımız evlenince burada kalmıyor şehre göç ediyor.” demişlerdi. Gerçekten de bizim kışın nüfusumuz 15 bin ama yazın 45-50 bine çıkıyor. Böyle olunca birinci önceliğimizin konut olduğunu anladık. Ve bu hayırlı dönüşüme başlamış olduk. İnşallah 20 Ağustos Pazar günü saat 13.30’da hem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin hem de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımlarıyla temel atacağız. Birinci etap olarak 4 bloğa başlıyoruz. Bu 4 blokta 200 daire var. Bu 200 daireyi Ocak 2019’da bitirmeyi planlıyoruz.
Hangi bölgede yapılıyor?
Hacılar Orta ve Aşağı Mahallelerin kentsel dönüşüm projesine adım attık ve hızla ilerliyoruz. 8 katlı, 28 blok ve 1101 konuttan oluşuyor. Bakanlar Kurulu kararı ile bu mahallelerin sınırları içerisinde kalan 130 bin metre karelik bölge riskli alan ilan edildi. Bu alanda 200 milyon TL’ye mal olacak projede modern ve yaşanabilir toplam 1101 konut ve 200 adet dükkânın yapımı gerçekleştirilecek.
2017: YATIRIM VE DÖNÜŞÜM YILI
Dönüşüme halkın ilgisi nasıl?
Vatandaşlarımız projeyle ilgili kentsel dönüşüm ofisine yoğun ilgi gösteriyor. Hak sahibi vatandaşlar kentsel dönüşüm ofisine gelerek işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bizlere inanarak ve güvenerek sözleşmelerini imzalıyorlar. Vatandaşlarımızı, hak sahipliği durumuna göre nereden, kaç metre kare ve hangi daire tipini alacakları konusunda tek tek bilgilendirip sözleşmelerini imzalatıyoruz. Modern çağın teknik imkân ve donanımları göz önüne alınarak oluşturulan proje ile mahalle sakinlerini yeşil alanlar, çocuk parkları, cami, okul, kafeterya gibi yaşam standartlarını üst seviyeye çıkaracak sosyal alanlara kavuşacak proje 56 bin metrekare yeşil alanıyla örnek bir yaşam merkezi haline geliyor. İnanıyoruz ki, 2017 yılı Hacılar için hem dönüşüm hem de yatırım yılı olacak.
Halkın yüzde kaçı ile anlaşma sağlandı?
Yüzde 95’i ile anlaşmaya varıldı. Hayırlısıyla pazar günü temel atma törenimizden sonra kalan hemşehrilerimizin de gelerek sözleşmeyi imzalayacaklarına inanıyorum.
UYUMLU BİRLİKTELİK
Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer belediyelerle uyumunuz nasıl?
Uyumumuz çok güzel. Birlik beraberlik içinde her zaman bir araya geliyoruz. Desteklerini yardımlarını da alıyoruz. Büyükşehir bu yıl Hes caddesinin asfaltına başladı. Kentsel dönüşüm projesine de yardımları oldu.
Hacılar Erciyes’e en yakın ilçe. Erciyes’ten yeterince yararlanabiliyor musunuz?
Ben aynı zamanda Hacılar Arama, Kurtarma, Havacılık ve Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) Başkanıyım. Biliyorsunuz Erciyes 4 kapıdan oluşuyor. Bu kapılardan bir tanesinin ilçe sınırlarımızın içerisinde olması bizim için bir avantaj. Gondolu ile, mekanik tesisleri, kayak tesisleri ile Hacılar’a bir gelir olarak fayda sağlıyor ama yeterli değil. İnşallah planlarımız içerisinde oraya mesire alanları, butik oteller yaptırmak var. Bunlar da tamamlanırsa ilçemizin daha da canlanacağına eminim.
Gerçekten de Erciyes’i, kayak turizmini iyi değerlendirmemiz lazım. Artık bizim kayak tesislerimiz, -sağolsunlar- Mehmet Özhaseki, Mustafa Çelik, Murat Cahit Cıngı başkanlarımızın yatırımlarıyla dünya çapında oldu. 150 km’ye varan pistleri ile Hacılar’dan başlayıp Develi’ye kadar kayarak gidip gelinebiliyor.
Erciyes’te bir termal sıcak su projesi var. Büyükşehir Belediyesi tarafından aranıyor. O da çıkarsa Erciyes harika olur.
AT DİYARLARI ŞENLİĞİ
Yılkı atları Hacılar ile bütünleşmiş durumda. Özellikle fotoğrafçıların çok ilgisini çekiyor. Bu atlarla ilgili bir projeniz var mı?
Bu sene orada bir festival planlamıştık. ‘At Diyarları Şenliği’ ve ‘Kaymak Festivali’ gibi ama şehitlerimiz olduğu için iptal ettik. İnşallah seneye yapmayı planlıyoruz. Yılkı atları azaldı. Eskisi kadar kalmadı. Bazen doğasever kardeşlerimiz geliyor. Biz de her sene fotoğraf yarışması düzenliyoruz.
DAHA FAZLA YATIRIM ALMALIYDIK!
Hacılar kentle tam olarak bütünleşemedi sanki…
Aslında biraz daha gelişebilirdi. Ben daha önce de ilçe başkanıydım biliyorsunuz. O dönemler de TOKİ olsun, kentsel dönüşüm olsun düşüncelerim vardı. Daha önceden bu tarzda konutlar yapılsaydı biraz daha gelişirdi, büyürdü diye düşünüyorum. Çünkü biz Hacılar olarak seçimlerde hep birinci parti oluyoruz. Hem hükümete hem devlete desteğimiz her zaman var. Bizim hemşerilerimiz sanayici, vatanına, milletine, bayrağına, ezanına, saygılı olan insanlar… Yani Hacılar hem tarihi dokusu, hem de sanayisi ile önemli bir ilçe. Bu yüzden Hacılar’a daha fazla yatırım gelmeliydi diye düşünüyorum. Ama bundan sonra inşallah daha da büyüyecek, gelişecek.
MESİRE ALANIMIZ SENEYE HAZIR
Şu anda devam eden projelerden bahsedebilir misiniz? Yeni projeler var mı?
İlk geldiğimizde en önemli eksiğimiz kentsel dönüşümdü. Ona inşallah başlıyoruz. İkinci eksikliğimiz Kültür Merkeziydi. Onu da bir sene içerisinde tamamladık. Bu 500 kişilik kültür merkezimizde haftada bir program düzenliyoruz. Tiyatro ekibimiz de var. KAYMEK gibi kurslar da veriyoruz. Üzerine de güneş enerjisi sistemini kurduk. Yani kendi elektriğini kendisi üretiyor.
Yeni dönem için büyük bir mesire alanı planlıyoruz. Beştepeler gibi, o tarzda bir projemiz var. İnşallah Büyükşehir Belediyesiyle beraber bu projemizi gerçekleştireceğiz. 2018’de tamamlayıp açmayı düşünüyoruz.
Hemşerilerimizin mutluluğu, refah içinde yaşaması, daha önemlisi güzel ilçemize bir kimlik kazandırmak adına birçok projeyi hayata geçirdik. Sorunları çözen bir anlayışla sürdürdüğümüz hizmet standartlarımızı vatandaşlarımızın desteği ile her gün daha da yükseltmeye çalışıyoruz.
Daha modern bir Hacılar için hep birlikte el ele vererek nitelikli projelere, imza atmaya devam ediyoruz/edeceğiz.
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ile Kentsel Dönüşüm Projesi ve diğer hizmetleri hakkında makamında görüştük.
Seçim öncesi söz verdiğiniz en büyük projeniz olan Kentsel Dönüşüme Pazar günü temel atma töreniyle hız vereceksiniz. Öncelikle hayırlı olsun. Bu süreç hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kentsel dönüşüme Bakanımız sayın Mehmet Özhaseki’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlamıştık. O zaman burada bir caminin açılışında beraberken ‘Doğan bu eski evler ne olacak?’ dedi. Ben de ‘Başkanım sizlerin desteği olursa bir dönüşüm düşünüyoruz’ dedim. “Kentsel dönüşüm olur, TOKİ olur.” Sağolsun, o zaman destek oldu, bir başlangıç yaptık. Kendisi de bakan olunca elimiz güçlendi. İşlerimizi daha da hızlandırdık.
Seçimlerde biz hemşerilerimize sormuştuk: “Birinci isteğiniz nedir?” Onlar da “başkanım oturduğumuz yerleri görüyorsunuz. Biz burada kalıyoruz ama oğlumuz, kızımız evlenince burada kalmıyor şehre göç ediyor.” demişlerdi. Gerçekten de bizim kışın nüfusumuz 15 bin ama yazın 45-50 bine çıkıyor. Böyle olunca birinci önceliğimizin konut olduğunu anladık. Ve bu hayırlı dönüşüme başlamış olduk. İnşallah 20 Ağustos Pazar günü saat 13.30’da hem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin hem de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımlarıyla temel atacağız. Birinci etap olarak 4 bloğa başlıyoruz. Bu 4 blokta 200 daire var. Bu 200 daireyi Ocak 2019’da bitirmeyi planlıyoruz.
Hangi bölgede yapılıyor?
Hacılar Orta ve Aşağı Mahallelerin kentsel dönüşüm projesine adım attık ve hızla ilerliyoruz. 8 katlı, 28 blok ve 1101 konuttan oluşuyor. Bakanlar Kurulu kararı ile bu mahallelerin sınırları içerisinde kalan 130 bin metre karelik bölge riskli alan ilan edildi. Bu alanda 200 milyon TL’ye mal olacak projede modern ve yaşanabilir toplam 1101 konut ve 200 adet dükkânın yapımı gerçekleştirilecek.
2017: YATIRIM VE DÖNÜŞÜM YILI
Dönüşüme halkın ilgisi nasıl?
Vatandaşlarımız projeyle ilgili kentsel dönüşüm ofisine yoğun ilgi gösteriyor. Hak sahibi vatandaşlar kentsel dönüşüm ofisine gelerek işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bizlere inanarak ve güvenerek sözleşmelerini imzalıyorlar. Vatandaşlarımızı, hak sahipliği durumuna göre nereden, kaç metre kare ve hangi daire tipini alacakları konusunda tek tek bilgilendirip sözleşmelerini imzalatıyoruz. Modern çağın teknik imkân ve donanımları göz önüne alınarak oluşturulan proje ile mahalle sakinlerini yeşil alanlar, çocuk parkları, cami, okul, kafeterya gibi yaşam standartlarını üst seviyeye çıkaracak sosyal alanlara kavuşacak proje 56 bin metrekare yeşil alanıyla örnek bir yaşam merkezi haline geliyor. İnanıyoruz ki, 2017 yılı Hacılar için hem dönüşüm hem de yatırım yılı olacak.
Halkın yüzde kaçı ile anlaşma sağlandı?
Yüzde 95’i ile anlaşmaya varıldı. Hayırlısıyla pazar günü temel atma törenimizden sonra kalan hemşehrilerimizin de gelerek sözleşmeyi imzalayacaklarına inanıyorum.
UYUMLU BİRLİKTELİK
Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer belediyelerle uyumunuz nasıl?
Uyumumuz çok güzel. Birlik beraberlik içinde her zaman bir araya geliyoruz. Desteklerini yardımlarını da alıyoruz. Büyükşehir bu yıl Hes caddesinin asfaltına başladı. Kentsel dönüşüm projesine de yardımları oldu.
Hacılar Erciyes’e en yakın ilçe. Erciyes’ten yeterince yararlanabiliyor musunuz?
Ben aynı zamanda Hacılar Arama, Kurtarma, Havacılık ve Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) Başkanıyım. Biliyorsunuz Erciyes 4 kapıdan oluşuyor. Bu kapılardan bir tanesinin ilçe sınırlarımızın içerisinde olması bizim için bir avantaj. Gondolu ile, mekanik tesisleri, kayak tesisleri ile Hacılar’a bir gelir olarak fayda sağlıyor ama yeterli değil. İnşallah planlarımız içerisinde oraya mesire alanları, butik oteller yaptırmak var. Bunlar da tamamlanırsa ilçemizin daha da canlanacağına eminim.
Gerçekten de Erciyes’i, kayak turizmini iyi değerlendirmemiz lazım. Artık bizim kayak tesislerimiz, -sağolsunlar- Mehmet Özhaseki, Mustafa Çelik, Murat Cahit Cıngı başkanlarımızın yatırımlarıyla dünya çapında oldu. 150 km’ye varan pistleri ile Hacılar’dan başlayıp Develi’ye kadar kayarak gidip gelinebiliyor.
Erciyes’te bir termal sıcak su projesi var. Büyükşehir Belediyesi tarafından aranıyor. O da çıkarsa Erciyes harika olur.
AT DİYARLARI ŞENLİĞİ
Yılkı atları Hacılar ile bütünleşmiş durumda. Özellikle fotoğrafçıların çok ilgisini çekiyor. Bu atlarla ilgili bir projeniz var mı?
Bu sene orada bir festival planlamıştık. ‘At Diyarları Şenliği’ ve ‘Kaymak Festivali’ gibi ama şehitlerimiz olduğu için iptal ettik. İnşallah seneye yapmayı planlıyoruz. Yılkı atları azaldı. Eskisi kadar kalmadı. Bazen doğasever kardeşlerimiz geliyor. Biz de her sene fotoğraf yarışması düzenliyoruz.
DAHA FAZLA YATIRIM ALMALIYDIK!
Hacılar kentle tam olarak bütünleşemedi sanki…
Aslında biraz daha gelişebilirdi. Ben daha önce de ilçe başkanıydım biliyorsunuz. O dönemler de TOKİ olsun, kentsel dönüşüm olsun düşüncelerim vardı. Daha önceden bu tarzda konutlar yapılsaydı biraz daha gelişirdi, büyürdü diye düşünüyorum. Çünkü biz Hacılar olarak seçimlerde hep birinci parti oluyoruz. Hem hükümete hem devlete desteğimiz her zaman var. Bizim hemşerilerimiz sanayici, vatanına, milletine, bayrağına, ezanına, saygılı olan insanlar… Yani Hacılar hem tarihi dokusu, hem de sanayisi ile önemli bir ilçe. Bu yüzden Hacılar’a daha fazla yatırım gelmeliydi diye düşünüyorum. Ama bundan sonra inşallah daha da büyüyecek, gelişecek.
MESİRE ALANIMIZ SENEYE HAZIR
Şu anda devam eden projelerden bahsedebilir misiniz? Yeni projeler var mı?
İlk geldiğimizde en önemli eksiğimiz kentsel dönüşümdü. Ona inşallah başlıyoruz. İkinci eksikliğimiz Kültür Merkeziydi. Onu da bir sene içerisinde tamamladık. Bu 500 kişilik kültür merkezimizde haftada bir program düzenliyoruz. Tiyatro ekibimiz de var. KAYMEK gibi kurslar da veriyoruz. Üzerine de güneş enerjisi sistemini kurduk. Yani kendi elektriğini kendisi üretiyor.
Yeni dönem için büyük bir mesire alanı planlıyoruz. Beştepeler gibi, o tarzda bir projemiz var. İnşallah Büyükşehir Belediyesiyle beraber bu projemizi gerçekleştireceğiz. 2018’de tamamlayıp açmayı düşünüyoruz.
Hemşerilerimizin mutluluğu, refah içinde yaşaması, daha önemlisi güzel ilçemize bir kimlik kazandırmak adına birçok projeyi hayata geçirdik. Sorunları çözen bir anlayışla sürdürdüğümüz hizmet standartlarımızı vatandaşlarımızın desteği ile her gün daha da yükseltmeye çalışıyoruz.
Daha modern bir Hacılar için hep birlikte el ele vererek nitelikli projelere, imza atmaya devam ediyoruz/edeceğiz.