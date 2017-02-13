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Hacılar’da dere yataklarında temizlik çalışması

Hacılar’da, yağışlar sonucu oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için drenaj kanalları ve dere yataklarında temizlik çalışması başlatıldı.

Hacılar’da dere yataklarında temizlik çalışması
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Organize Sanayi Bölgesi konut dışı kentsel çalışma alanı ile Hürmetçi Mahallesi arasındaki 3 kilometrelik Hürmetçi Sazlığı drenaj kanalında temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.
Başkan Ekici yaptığı açıklamada, Hürmetçi Sazlığı drenaj kanalında biriken atıkların oluşturduğu çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması, çevre ve insan sağlığının korunması için Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü ve Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldığını belirtti. Başkan Ekici, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Belediye olarak ilçe genelinde insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için sürekli olarak çalışmalar yapmaktayız. Yağışla gelen çöküntü ve tortular ile vatandaşlarımızın dere kenarlarına attıkları malzemeler kanallarımızda tıkanmaya sebebiyet veriyor. Şu anda DSİ ile birlikte Hürmetçi Mahallesinde’ ki drenaj kanalında temizlik çalışması yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde kanalın temizlenmesiyle çirkin görüntü ve pis kokuların önüne geçilmiş olacak. D.S.İ. 12. Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte başlatmış olduğumuz bu çalışmalara devam edeceğiz. Bölge Müdürümüz Okan Bal ve ekibine yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ediyorum.”
 
Kurum Haberi
 
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