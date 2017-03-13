“RESİMLİ OSMANLI TARİHİ” HACILAR’DA SAHNELENDİ

Hacılar Belediyesi, bir birinden güzel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Ekibi tarafından hazırlanan "Resimli Osmanlı Tarihi" adlı tiyatro oyunu, Hacılarlı tiyatro sevenlerce ilgiyle izlendi. 26 Mayıs 1960 yılından başlayan ve Abdülaziz, Beşinci Murat ve Sultan Abdülhamit döneminde devam eden ve o dönemde yaşanan olayları komedi tarzında ele alan “Resimli Osmanlı Tarihi” adlı iki perdelik oyun, seyircilere keyifli dakikalar yaşattı.











Hacılar Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ve eşi Hacer Ekici, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yönetmenliğini Melih Cevdet Avşaroğlu’nun, senaryosunu Turgut Özakman’ın yazdığı oyunun sonunda Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici oyunculara, teşekkür ederek çiçek takdim etti. (Kurum haberi)