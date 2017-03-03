Yaban hayvanlarına yem bırakıldı

3 Mart, Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmesinin 1973 yılında imzalandığı gün olması nedeniyle ilan edilen Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri Şube Müdürlüğü tarafından Hacılar İlçesi Erciyes Dağı eteklerine yaban hayvanları için yem bırakıldı. Konu ile ilgili Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından açıklamada, "3 Mart, Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmesinin 1973 yılında imzalandığı gün olması nedeniyle özel bir önem taşımakta olup bu sözleşme ile nesli tehlike altındaki türlerin uluslararası ticaretinin kontrol altında tutulması ve türlere yönelik suçların önlenmesi amaçlanmaktadır.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yaban hayatının değerleri ve yaşam ağının sürdürülebilir kalkınmaya ve insanların refahına sağladığı katkıya dikkat çekmek için 3 Martı Dünya Yaban Hayatı Günü ilan etti. 3 Mart, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmenin 1973 yılında imzalandığı gün olması nedeniyle özel bir önem taşıyor. Yaban hayatının devamlılığının sağlanması ve ekolojik dengenin tesisine yardımcı olunması prensibiyle şube müdürlüğü olarak il genelinde çalışmalar yapmaktadır.



Hava koşullarının kötü gidişiyle hayvanların besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yapılan çalışmalardan bir tanesi de yapılmakta olan yemleme çalışmaları olup, yemleme çalışmalarında 2017 yılında 17 ton yem (mısır, kırıklı buğday, sebze atığı, sakatat) kullanılmıştır. Ayrıca ilimizde ve çevre illerden yaralı olarak bulunan veya vatandaşlar tarafından getirilen yaban hayvanları veteriner hekimleri tarafından tedavi edildikten sonra şube müdürlüğümüz personeli tarafından uygun yaşama alanlarına bırakılmaktadır" denildi.

İHA