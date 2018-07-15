Başkan Ekici Kentsel Dönüşüm Alanında İncelemelerde Bulundu

Başkan Ekici, çalışmalar hakkında Kentsel Tasarım Müdürü Ersel Elcuman’dan bilgi aldı.



Başkan Ekici Kentsel Dönüşüm Alanı’nda inşa edilecek okulun bulunduğu alanda çalışmaları hakkında bilgi alarak, Kasım ayında teslimi planlanan konutlarda incelemelerde bulundu.



Başkan Ekici, Murat & Ülfet Özdemir Ortaokulu’yla ilgili sözlerinde şu ifadelere yer verdi; “24 derslikli okulumuzu Hayırsever Özdemir ailesi yapacak. Okulun inşa edileceği alanın etrafındaki eski binalar yıkıldı. Ağustos ayı içerisinde temelini atmayı planlıyoruz.”



Ayrıca 4 bloktan oluşan 200 dairenin anahtar tesliminin 1 Kasım 2018’de yapılacağını belirten Başkan Ekici, hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu. [Kurumsal]

