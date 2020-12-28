Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN ÖZDOĞAN MAHALLE FIRINLARI TAMAMLANDI

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşlarımızın kendi unları ve kendi elleri ile ekmeklerini pişirebilmeleri için Karpuzsekisi, Hürmetçi, Sakarçiftliği Mahalleleri ile Çayırkaşı Mevkiinde fırın yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "İlçemize ve mahallelerimize hayırlı olsun" dedi.

BAŞKAN ÖZDOĞAN MAHALLE FIRINLARI TAMAMLANDI
Başkan Özdoğan konuyla ilgili şu bilgileri verdi;
''Fırınlarımızı hazır olarak getirttik, daha öncede söz verdiğimiz üzere bu mahallelerimize toplamda 4 adet olmak üzere 18 metrekareden oluşan fırınlarımızı geçtiğimiz aylarda yapımına başlamıştık, bu ay içerisinde de yapımları tamamlandı. İlçe halkımızın rahat edecekleri şekilde dizaynı yapılan fırınlarımızda halkımız kendi hamuruyla yöresel ekmeklerini ve yemeklerini yapabilecekler'' Dedi.  Başkan Özdoğan, vatandaşların özlenen lezzetleri bu vesile ile tekrardan yapabilme imkanı bulabileceklerini belirterek "Yapılan fırınların ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi.

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.