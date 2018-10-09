Başkan Vekili Özdoğan, Okul Alanında İncelemelerde Bulundu

Özdoğan, Kentsel Dönüşüm Alanı’nda temeli Kasım ayında atılacak olan okulun bulunduğu alanda inşa edilen ve yapımında çıkan hafriyatlardaki kum ve çakılların kullanıldığı, doğal güzelliği, sağlamlığı ve tasarruflu oluşu ile yeni bir teknoloji olan terra blok duvarların yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Başkan Vekili Özdoğan burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 24 derslikli okul inşaatımızın temel alanında bulunuyoruz. Bu okul inşaatımızın temeli alanında kullanılan terra blok istinat duvarının yapımını bitirmek üzereyiz. İnşallah 12 sıralık bir kısmı kaldı. Burasını da müteahhit arkadaşlarımız tamamlayacak. Bu alanda Türkiye’de nadir kullanılan bir istinat duvarı inşaatı söz konusu. Bu istinat duvarının yapımından sonra temelini atacağımız okul alanımızda daha sağlıklı, daha kaliteli bir inşaat alanı karşımıza çıkacak. Ben şimdiden inşaatımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yapılacak okulumuzun da inşallah bu kış gelmeden Kasım ayı içerisinde temel atma işlemlerini bitirmiş olacağız. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ilçemize hayırlı olsun.”

