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Büyükkılıç Hacılar'da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan akşamlarını farklı ilçe ve mahallelerde geçirmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez Hacılarlı vatandaşlarla bir aradaydı.

Büyükkılıç Hacılar'da

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, teravih namazını Hacılar Camii Kebir’de kıldı. Teravih namazı sonrası bir süre cemaatle sohbet eden Başkan Büyükkılıç’a Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, teravih namazı sonrası Başkan Özdoğan ile birlikte yol boyunca vatandaşlarla selamlaşarak Hacılar Belediyesi tarafından açılan Cafe-Restoran’a geçti. Burada vatandaşlarla bir süre oturan Başkan Büyükkılıç, çay içip sohbet etti.
Başkan Büyükkılıç, vatandaşların belediye hizmetleriyle ilgili görüşlerini de aldı.
 

İHA

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