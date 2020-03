Devlet vatandaşının yanında

Hacılar'da kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" kapsamında belediye zabıta ekipleri, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

İçişleri Bakanlığı kararıyla 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılması üzerine, Hacılar Kaymakamlığı tarafından "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun kurulduğunu belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Kaymakamımız Sayın Haluk Sezen Başkanlığında yapılan ilk toplantının ardından, ilçemizde yaşayan ve İçişleri Bakanlığı kararı ile sokağa çıkmaları sınırlandırılan değerli büyüklerimizin sağlık, gıda başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını gidermek adına Zabıta Müdürlüğümüzce ziyaretlerde bulunduk. Kendilerine ihtiyaçları olup olmadığını sorduk. Bizler tüm kamu kurumları olarak büyüklerimizin her zaman yanındayız ve emrindeyiz. Bu manada ihtiyaç duymaları durumunda 112, 155, 156 ve belediyemizin 0534 592 48 55 nolu Whatsapp hattını arayabilirler. Devletimizin uyguladığı kurallara harfiyen uyduğu için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Zabıta ekiplerinin ziyaret ettiği vatandaşlar ise uygulamadan dolayı memnun olduklarını, her zaman devlete güvendiklerini ifade ettiler.



Haber: Selma Kara/