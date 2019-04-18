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Garnizon Komutanı Teke'den Özdoğan'a ziyaret

2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’a iade-i ziyarette bulunarak hayırlı olsun temennilerini iletti.

Garnizon Komutanı Teke'den Özdoğan'a ziyaret

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Hacılar Belediye Başkanı olarak seçilmesinden dolayı Bilal Özdoğan’ı tebrik eden ve görevinde başarılar dileyen 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke; “Kayseri’deki kurum ve kuruluşlar birlik ve beraberlik içerisinde şehrin daha da iyi noktalara gelmesi için çalışıyorlar. Bizler de hem ülkemize hem de Kayserimize katkı sağlıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise; “Biz yerel idareciler olarak başta İlçemiz olmak üzere şehrimiz ve ülkemiz için tüm kurum ve kuruluşlarımızla el birliği içinde çalışmalar yürütüyoruz. 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanımız Sayın Tuğgeneral Ercan Teke’nin yapmış olduğu nazik ziyaret ve hayırlı olsun temennileri için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.
 

İHA

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