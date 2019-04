Gazeteciler Cemiyeti'nden Özdoğan'a ziyaret

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Başkan Özdoğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya burada yaptığı açıklamada; “Hacılar, gerçekten benim halkıyla beraber sevdiğim bir ilçe. Bugün Kayseri’de toplam üretimin, sanayinin neredeyse yüzde 35 ila yüzde 40’ı Hacılarlı hemşerilerimizin sahibi olduğu işletmeler. Yani, Türkiye’de 900’den fazla ilçemiz var. Hacılar, bu ilçeler içerisinde kendine yetmeyi bir tarafa bırakın, ülkeye katma değer yaratan istihdama katkı veren, ihracat yapan, üretim yapan gözde ilçelerimizden biri. Değerli Başkanımız geçtiğimiz dönemde Belediye Meclis Üyesi olarak ve bir sürede Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptı. Kendisini tebrik ediyoruz. Allah utandırmasın. Hacılar’da yapacağı her güzel işlerde, biz kendisinin yanında olacağız. Hacılar’a yapacağı her doğru işte emrinde olacağız. Bu vesileyle ifade etmek isterim. Geçmişteki Hacılar Belediye başkanlarımızla da hem Cemiyetimizin hem basınımızın ilişkileri her zaman iyi olmuştur. Hep sıcak ilişkiler içerisinde olduk. Bilal Başkan’la da Gazeteciler Cemiyeti olarak bu sıcak ilişkilerimizi sürdüreceğimiz kanaatindeyim. Ben Sayın Başkan’ı tebrik ediyorum. Allah utandırmasın. Kendisine muvaffakiyetler diliyorum.” İfadelerini kullandı.



Yerel basının, yerel yönetimlerin olmazsa olmazı, çözüm ortağı olduğunu vurgulayan ve Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptığı nazik ziyaretten dolayı onur duyduğunu ve keyif aldığını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise “Gerek seçim sürecinde, gerekse bizim yardımcılık dönemimizde, gerekse vekalet döneminde yerel basınımızın ilimiz adına ne kadar katkıda bulunduğunu, güzellikleri ulaştırmada, yerel yönetimlerin yaptığı iş ve işlemleri halkımıza duyurmada ne kadar önemli bir faaliyetinin olduğuna hepimiz şahit olduk. Bu değerli katkılarınızdan dolayı, bu anlamdaki güzel çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu nazik ziyaretinizden dolayı da ayrıca onur duyduk. Bizler de Allah nasip ederse bu 5 yıllık sürecimizde sizlerle önceki Başkanlarımızın yaptığı gibi güzel çalışmalar yapmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Çünkü yerel yönetimlerin ne kadar çalışırlarsa çalışsın duyuran kısmı, vatandaşımıza ulaştıran kısmı yerel basınımızdır. Yerel basınımız bu anlamda gerçekten önemli bir görev ifa ediyor. Bu 5 yılda da inşallah sizlerle dolu dolu çalışacağız, üreteceğiz ki sizlerde bunları halkımıza duyuracaksınız, haber yapacaksınız. Hem fiziki işler yapacağız hem de kültürel, sosyal işlerimiz olacak. Merkez ilçe olduğumuzun bilincinde olarak Kayseri’den ayrışmadan, Kayseri ile birlikte Memduh Başkanımın dediği gibi bu avantajları çok iyi kullanacağız. Güzel işler yapacağız inşallah. Güzel haberleri de sizler vasıtasıyla halkımıza duyuracağız. Ben tekrardan bu güzel ziyaretiniz için nezaketiniz için Sayın Başkanıma ve Yönetim Kurulu Üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.