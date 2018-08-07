HACILAR BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen ve 5 maddenin görüşülerek karara bağlandığı Ağustos ayı meclis toplantısında Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı, sağlık sorunları nedeniyle tedavisi devam eden Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’ye geçmiş olsun dileklerini sunarak “Başkanımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. İnşallah an kısa zamanda aramıza ve görevinin başına döner.” şeklinde temennide bulundu.Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısının birinci maddesinde yer alan 2018/4 Sayılı İmar Komisyonu Raporu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 2’inci maddesinde yer alan KAYSERİGAZ’ın 17.07.2018 Tarih ve 1109 Sayılı Talebi görüşülerek oyçokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 3’üncü ve 4’üncü maddelerinde yer alan mülkiyeti Hacılar Belediyesi ait parsellerin ve Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesinde bulunan Benzinlik ve Ticaret alanının satışı için encümene yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hacılar Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısının beşinci ve son maddesinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen vidanjör için kamu yararı kararı alınmasına oybirliği ile karar verildi.
Meclis toplantısının sonunda Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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