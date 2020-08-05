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Hacılar Belediye Meclisi Ağustos ayı Toplantısını gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Ağustos ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi Ağustos ayı Toplantısını gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti. Toplantıda 3 asıl 1 ek gündem olmak üzere 4 madde görüşülerek karara bağlandı. Hacılar Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısının gündeminde bulunan 2020/2 nolu Plan Bütçe Komisyon Raporu, Büyükşehir ve Talas Belediyeleri’nden asfalt alımı için protokol yapılması konuları görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının ek gündeminde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.08.2020 tarihli ve 1001 sayılı satış, tahsis ve trampa konulu yazısı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.
 

Kurumsal

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