Hacılar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı gerçekleşti

Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen ve 5 maddenin görüşülerek karara bağlandığı Eylül ayı meclis toplantısında Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı, sağlık sorunları nedeniyle tedavisi devam eden Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’ye geçmiş olsun dileklerini sunarak başladığı konuşmasında, “Başkanımızın selamları var. Sağlık durumu gayet iyiye gidiyor, en kısa zamanda da aramıza katılacaklar, yeniden geçmiş olsun diyor sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.



Toplantıda oy birliği ile kabul edilen konular ve maddeler şu şekilde: Toplantı gündeminin birinci maddesinde yer alan Karpuzsekisi Mahallesinde kayıtlı taşınmaz devir talepleri İmar Komisyonuna havalesi, gündemin 2’inci maddesinde yer alan 2019 yılı Hazırlık Bütçesi görüşülerek, Plan Bütçe Komisyonuna havalesi, gündemin 3’üncü maddesinde yer alan 2018 yılı ek ödenek tahsis edilmesi, gündemin 4’üncü maddesinde yer alan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü için İller bankasından kredi çekilmesi maddesi ve Hacılar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısının beşinci ve son maddesinde ise Çekilen Kredinin Hacılar İmar A.Ş. tarafından ödenmesi maddesi.



Meclis toplantısı, toplantı sonunda Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı’nın, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla son buldu.





Gülcan Deniz