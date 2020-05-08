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Hacılar Belediye Meclisi olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden olağanüstü meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi
Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantı öncesi vatandaşların mübarek Ramazan Ayı’nı tebrik eden Başkan Bilal Özdoğan, “İçinde bulunduğumuz Koronavirüsle mücadele sürecini inşallah en kısa sürede bitirir ve normal hayatımıza bir an önce döneriz. Bu süreçte fedakârca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.
Hacılar Belediye Meclisi olağanüstü toplantısının birinci gündem maddesinde, İlçe sınırları içerisinde bulunan 2 ve 3 kat yapı müsaadeli imar planlarının bulunduğu alanlarda Belediye Encümeni tarafından uygulama yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Gündemin ikinci maddesinde ise muhtelif yerlerde mülkiyeti hisse oranında Hacılar Belediyesi’ne ait taşınmazların satışı için Encümen’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Meclis toplantısının üçüncü maddesinde ise evlenme cüzdanı satış bedeli konusu görüşülerek belediye içerisinde 250 TL ve Salonda 600 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Kurumsal

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KayseriKayseri HaberKayseri GündemKayseri HacılarHacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan
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