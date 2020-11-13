HACILAR BELEDİYESİ 1000 ADET FİDAN DAĞITTI

Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara 1000 adet Karaçam ve Sedir fidan dağıtımı Hacılar meydanında gerçekleştirildi.

Daha yeşil bir Hacılar için çalışmalarını sürdüren Hacılar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada "İlçemizin her geçen gün yeşillenmesi, yeşilinin daha da artması, ağaç sayımızın nefes almayı daha da kolaylaştırdığı bir ilçe olması adına tüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. Başkan Özdoğan "Geçtiğimiz günlerde “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında 1100 fidanı Ortaseki bölgemizde toprakla buluşturmuştuk bugün de Hacılar halkımıza 1000 adet Karacam ve sedir fidanı dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.

İlçede ağaçlandırma faaliyetlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini hatırlatan Başkan Özdoğan, "Yıllık 25 bin ağacı ilçemizde toprakla buluşturuyoruz. Fidan dağıtım ve dikme faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.