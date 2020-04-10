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Hacılar Belediyesi maske üretimine başladı

Hacılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçede vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretiyor. Maskelerin ücretsiz dağıtılacağının altını çizen Başkan Özdoğan, "Koranavirüsle mücadele kapsamında bizde Hacılar Belediyesi olarak Kültür Merkezimizde maske üretimine başladık” dedi.

Hacılar Belediyesi maske üretimine başladı
Maske üretiminin yapıldığı Hacılar Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan vatandaşların koronavirüse karşı korunması amacıyla harekete geçtiklerini bu kapsamda günlük 500 maske üretimi yaptıklarını söyledi.
Maskelerin ücretsiz dağıtılacağının altını çizen Başkan Özdoğan, "Koranavirüsle mücadele kapsamında bizde Hacılar Belediyesi olarak Kültür Merkezimizde maske üretimine başladık. Günlük üretim kapasitemizi şu an için 500 olarak düzenledik. Bunu artıracağız. Bu ülke güzel ülke. Bu ilçe güzel ilçe. Güzel insanlardan oluşuyor. Bu sıkıntılı süreçleri bu şekilde el birliğiyle aşacağız. Yarın itibariyle de inşallah pazar yerimizde esnaflarımıza da maske dağıtımına başlayacağız. Halk eğitim merkezimizle birlikte ilçemizde maske üretimini istediğimiz seviyeye getireceğiz. Maskesiz toplu alanlarda bulunmayalım. Kurallara uyalım. Bu süreçte tedbiri elden bırakmayacağız. Sabırla, sükûnetle, şükürle bu sıkıntılı süreci aşacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Kültür Merkezimizde inşallah ilerleyen süreçte yine çocuklarımız derslerini yapacaklar. Hanımlarımız sporlarını yapacaklar. Faaliyetlerimiz devam edecek. O güzel günleri bugün yapacağımız dayanışmayla birliktelikle göreceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.
 

Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş

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Hacılar BelediyesiKoronavirüsMaskeBilal özdoğan
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