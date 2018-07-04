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Hacılar Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Temmuz Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen Temmuz ayı meclis toplantısına Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici başkanlık etti. Toplantıda 2 asıl 1 ek gündem olmak üzere toplam 3 madde görüşülerek karara bağlandı.
Gündemin birinci maddesinde yer alan Büyükşehir Belediyesi’nin 11.06.2018/8153 sayılı yazısının İmar Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise Akdam, Akyazı ve Erciyes Mahallelerinde yapılan üç adet parka isim verilmesi konulu 2018/3 nolu, imar komisyon raporu görüşülerek, Akyazı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parka “Akyazı Mahallesi Papatya Parkı”, Erciyes Mahallesi Meriç sokakta bulunan parka “Erciyes Mahallesi Karanfil Parkı”, Akdam Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parka ise “Akdam Mahallesi Zambak Parkı” isimlerinin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.                
Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının ek gündem maddesinde ise, Filistin Yatta Belediyesi’nin gerçekleştireceği ziyarette Hacılar Belediyesi’nin ev sahipliği yapması talebi oy birliği ile kabul edildi.

 Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Meclis Toplantısının sonunda 24 Haziranda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’ni değerlendirdi. Başkan Ekici, “Türkiye’mizde Cumhur İttifakı yüzde 53’lük oy oranıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir çoğunlukla seçmiştir. Allah hayırlı mübarek etsin. Kayseri ve Hacılarımızda da çoğunluğu elde ettik. Bilhassa Hacılarımızda yüzde 85 oy oranıyla Cumhur İttifakı, ilçeler bazında Kayseri birincisi oldu. Ben buradan emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Ekici, Hacılar Belediye Meclisi tarafından alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde de bulundu. [Kurumsal]
 
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