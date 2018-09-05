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Hacılar Belediyesi Tiyatro Topluluğu ‘Şapşirikler Karakolu’ oyununu sahneledi 

Hacılar Belediyesi Tiyatro Topluluğu (HTT) Çocuk Grubu tarafından hazırlanan “Şapşirikler Karakolu” adlı tiyatro oyunu tiyatro severlerle buluştu. Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro oyunu seyirciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Hacılar Belediyesi Tiyatro Topluluğu ‘Şapşirikler Karakolu’ oyununu sahneledi 
Tek perdelik olan komedi oyununa Ak parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Belediye Meclis Üyeleri ve Hacılarlı tiyatro severler katıldı.

Yönetmenliğini Mustafa Tuna’nın yaptığı, Hacılar Belediyesi Tiyatro Topluluğu (HTT) oyuncuları tarafından sahnelenen ve Emniyet güçlerinin yaşadığı olaylardan alıntı yapıldığı “Şapşirikler Karakolu” adlı tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Tiyatro oyununun sonunda Ak parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan ve İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Yönetmen Mustafa Tuna ve HTT oyuncuklarını tebrik ederek çiçek takdim etti.

Fatih Bar
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