Hacılar'da 14 madde karara bağlandı

Hacılar Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısının birinci, ikinci ve üçüncü gündem maddesinde yer alan Denetim Komisyonu Üye Seçimi, Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Huzur Hakları ücretinin ve Sözleşmeli Personel Ücretlerinin belirlenmesi görüşülerek oybirliği ile karar verildi.



Diğer maddelerde yer alan meclis toplantısının her ayın ilk pazartesi günü yapılması, Bilgiye erişim bedelinin 3 TL olarak belirlenmesi, Maktu mesai ücretinin 2020 yılı merkezi bütçe kanununda yayınlanan aylık maktu çalışma ücretine istinaden ödenmesine ve geçici İşçi çalıştırılması için meclisten vize istenmesi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.



Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan amatör spor kulüplerine yardım yapılması konusu görüşülerek oybirliği ile kabul verildi.

Ocak ayı meclis toplantısının onuncu maddesinde, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün kamulaştırma talebi görüşülerek Belediye Başkanı’na protokol imzalanması için yetki verilmesine, on birinci maddesinde Beğendik mahallesi 1/1000 imar plan tadilatı görüşülerek imar komisyonuna havale edilmesine, on ikinci maddesinde Demokrasi Şehitleri İlk ve Ortaokulu Akıl Oyunları ve Lego Atölyeleri Projesi Protokolü görüşülerek gerekli desteğin sağlanması, on üçüncü maddesinde ise Türkiye Dağcılık Federasyonu 20.12.2019 Tarih ve 1780 Sayılı 2020 Erciyes Dağ Kayağı Uluslararası Büyükler-Gençler Şampiyonasına destek sağlanması görüşülerek oy birliği ile karar verildi.



Toplantının ek gündem maddesinde ise, ilçede kurulacak olan GES için ilave imar planı konusu görüşülerek imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yılın ilk meclis toplantısında alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.