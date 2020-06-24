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Hacılar'da bir park daha tamamlanma aşamasına geldi

Hacılar Aşağı Mahalle’de Kentsel Dönüşüm Konutları yanında yapımı devam eden Birlik Parkı’nda yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Park, çim seriminin ardından yeşil bir görüntüye kavuştu.

Hacılar'da bir park daha tamamlanma aşamasına geldi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan parklardan biri olan ve Kentsel Dönüşüm alanında yapımı devam eden Birlik Parkı’nın yakın bir zamanda mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacağını kaydetti. Özdoğan, “Belediye olarak Erciyes’in eteğinde yeşili ve doğasıyla güzel bir konumda bulunan Hacılar’ın ilçe merkezinde de yeşil alanların artması için gayret gösteriyoruz.




Bu manada birçok parkın yapımını tamamladık. Bu parklardan biri olan ve Kentsel Dönüşüm birinci etap konutların arasında bulunan Birlik Parkı’nın yapım çalışmalarında sona geldik. Çim serim çalışmalarını tamamladık. Parkımız artık yeşil bir görünüme kavuştu. Aydınlatma ve diğer ekipmanların kurulumuna devam ediyoruz. Yakın bir zamanda parkımızı mahalle sakinlerinin kullanımına sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.
 
 

Kurumsal

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