Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hacılar'dan Mehmetçiğe manevi destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekâtı' için Hacılar İlçesi’nde dua edildi.

Hacılar'dan Mehmetçiğe manevi destek

Hacılar Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen ve Kaymakam Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, daire müdürleri ile vatandaşların katıldığı dua öncesinde bir konuşma yapan Kaymakam Haluk Sezen, “Dün itibariyle bahar kalkanı harekatımız başlamıştır. Öncelikle harekatımız hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Buraya 36 şehidimizi anmak ve harekatımızın başarıya ulaşması için dua etmek için toplandık. Allah ordumuzu muzaffer eylesin” dedi. Kaymakam Haluk Sezen’in konuşmasının ardından Hacılar Müftüsü Yusuf Ay tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye’nin İdlib Bölgesi’ne yönelik başlattığı ‘Bahar Kalkanı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için dua edildi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerHacılarözdoğanBilal özdoğanHacılar Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.