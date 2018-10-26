HACILAR ERCİYESSPOR’A DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Hacılar Belediyesi Keklik Tepesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya, Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Hakan Özdemir, kulüp yöneticileri, antrenörler ile futbolcular katıldı.

Kulüp Başkanı Yusuf Hakan Özdemir, futbolculardan başarılı bir sezon beklediklerini söyleyerek, U13 den başlayarak, U14, U15, U16, U19 ve A takımı antrenör ve futbolcularına başarılar diledi. Özdemir, Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü’nün sadece futbol değil kayakta ve dağcılıkta da Türkiye’de adı geçen kulüplerden bir tanesi olduğunu, Hacılar İlçesi’nin de spor konusunda iyi bir noktada olduğunu söyleyerek desteklerinden dolayı Hacılar Belediyesi’ne, çalışmalarından dolayı da kulüp yönetici ve sporcularına teşekkür etti.

Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübün’ün ilçeyi en güzel bir şekilde temsil ettiğine vurgu yapan ve emeklerinden, gayretlerinden ve çalışmalarından dolayı kulüp yöneticilerine, antrenörlerine ve sporcularına teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bizler Belediye olarak elimizden geldiğince tüm sporların yanında olmaya çalışıyoruz. Tüm kulüplerin yanında olmaya çalışıyoruz. Sizde takdir edersiniz ki imkânlar belirli ama gönüller bir olunca bu imkânlar tüm alanlarda seferber oluyor. Hacılar ilçesi spora yatkın ve düşkün. Hacılar Belediyesi ’de bu yatkınlığı ve düşkünlüğü bildiği için her zaman sporcunun ve genç arkadaşlarımızın yanında olmuştur. Bundan sonra da inşallah fazlasıyla olacaktır. Hep beraber bu birliktelikle bu güzellikle inşallah U13’den başlayarak A takımımıza kadar tüm birimlerinde, Hacılarımıza yakışır güzel sonuçlar alacağınıza inanıyor ve başarılarımızın devamını diliyorum. Hep beraber sağlıklı ve sıhhatli bir lig geçirmenizi Cenabı Allah’tan temenni ediyorum.” [Kurumsal]

Toplantıda, sporcuların sorunlarını, görüş ve önerilerini dinleyen Başkanvekili Özdoğan, kulüp yönetimi ile görüş alışverişinde bulundu.

