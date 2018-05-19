Hacılar haşereye karşı ilaçlanıyor Hacılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sivrisinek, karasinek ve larvasite karşı ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Hacılar Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından özellikle çöp ve su birikintileri, rögarlar, arklar, sazlık ve bataklık alanlar, durgun ve az akan sular, mahalle, cadde ve sokak aralarında boş arsalar, hayvancılıkla uğraşılan alanlar ve pazar yerlerinde sivrisinek, karasinek ve larvasit üremesine neden olabilecek alanlar ilaçlanıyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici; “Vatandaşlarımızın yaz mevsimini rahat bir şekilde geçirmeleri için Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından, özellikle çöp ve su birikintileri, rögarlar, arklar, sazlık ve bataklık alanlar, sivrisinek, karasinek ve larvasit üremesine neden olabilecek yerler ilaçlanıyor. 2 adet ilaçlama aracımızla hizmet veren ekiplerimiz Eylül ayı sonuna kadar çalışmalarına ara vermeden devam edecektir.” şeklinde konuştu

Kurum Haberi

