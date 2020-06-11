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Hacılar ilçe stadyumunda sona gelindi

Hacılar Belediyesi tarafından Hayırsever Fevzi Mercan’ın desteği ile yaptırılan ilçe stadyumunda sona gelindi. Stadyumda çim ekme çalışmalarına başlandı.

Hacılar ilçe stadyumunda sona gelindi

Hacılar Akyazı Mahallesi’nde yapımında sona gelinen ve baştan aşağı yenilenen Hacılar Stadyumu’nda çim ekme çalışmalarına başlandı. UEFA standartlarına uygun olarak yaptırılan ve hizmete girmesiyle birlikte Hacılar Erciyesspor Kulübü’nün maçlarını oynayabileceği stadyumda Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ile birlikte incelemede bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, gençler için çok anlamlı bir tesis yaptıklarını söyledi.




Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, “İlçe stadımızda sona gelmiş bulunmaktayız. Ekiplerimiz inşallah çim ekimine başlıyoruz. Devamında da hemen Gençlik Spor İl Müdürlüğünce çevre düzenlenmesi için ihale yapılacak. Çevre düzenlememizde bu yaz itibariyle tamamlanmış olacak. İlçemize hayırlı olsun. Emeği geçen başta Fevzi Mercan amcamız olmak üzere tüm ekibimize de teşekkür ediyorum. İlçemize yeni bir çehre kazandırıyoruz. Gençlerimize hafta sonu etkinliklerine ekleyebilecekleri bir alan oluşturuyoruz. Yeni sezonda Süper Amatör Lig’de Hacılar Erciyesspor’da oynayan, top koşturan futbolcularımız burada müsabakalarını yapabilecekler. İnşallah Hacılar Erciyessporumuz da başarıdan başarıya koşacak. Futbolcularımıza da sporcularımıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
 

İHA

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