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HACILAR İŞÇİLERİNDE TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ

Hacılar İmar A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Taraflar 3 yıllık anlaşma imzaladı.

HACILAR İŞÇİLERİNDE TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ
Hacılar İmar A.Ş.’de görev yapan işçileri kapsayan toplu sözleşme için düzenlenen imza törenine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hacılar İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hakan Özdemir, sendika yetkilileri, daire müdürleri ve işçi temsilcisi katıldı.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada, Hacılar Belediyesi ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını söyledi. Başkan Çelik, "Hacılar’da elhamdülillah bu güne kadar bir sıkıntı yaşamadık.  Gününde maaş ve sosyal haklarımızı aldık. Hakkı bilenden hakkı almak kolay. Başkanımız her zaman için çalışanların yanında oldu. Başkanımıza her an ulaşabildik. Ben toplu iş sözleşmesi sürecinde katkılarından dolayı başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Daha sonra konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise yapılan sözleşme görüşmelerinin kısa zamanda anlaşma ile sonuçlandığından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Başkan Özdoğan sözlerine şöyle devam etti.
“Çalışanlarımızın ünvanlı ne olursa olsun bizim için değerlidir, kutsaldır. Ülkemiz için ilimiz için ilçemiz için emek veriyorlar. Çalıştığı yere asla nankörlük etmeyen kardeşlerimiz. Çalışanlarımızın toplu sözleşme süreleri dolmuştu. Bizler de bu süreci anlaşmayla tamamladık. İnşallah işçi kardeşlerimizin maaşlarına yapılan bu artış bereketli olsun. Kazasız, belasız çalışmalar, sağlıklı yarınlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

En düşük işçi maaşının yaklaşık 3 bin 200 lira, en yüksek işçi maaşının ise yaklaşık 4 bin 500 lira olarak belirlendiği sözleşmenin karşılıklı olarakimzalanmasının ardındanHizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Başkan Özdoğan’a saat hediye etti.  

 

Haber Merkezi

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